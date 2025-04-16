Умер российский поэт и философ Константин Кедров

Российский поэт Константин Кедров, профессор Литературного института, ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Российский союз писателей сообщил ТАСС, что шестидесятник-авангардист скончался после продолжительной болезни.

Кедров был не только философом и литературным критиком, но и автором термина «метаметафоры» и философской теории «метакода». Он обладал кандидатской степенью филологических наук и докторской степенью в области философии. Константин Кедров основал собственную школу поэтов-метаметафористов.

Церемония прощания с поэтом пройдёт в пятницу, 18 апреля. Отпевание состоится в Храме Малое Вознесение на Б. Никитской. После начнётся прощание в Центральном Доме литераторов. Кремацию и захоронение праха организуют на Донском кладбище.