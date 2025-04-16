Путин: Планы России в космосе должны отражать историческое лидерство
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что планы страны в области космоса должны соответствовать её исторической роли как передовой космической державы. Этот комментарий прозвучал во время совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Путин о планах России в космосе. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы», — отметил Путин.
Президент указал на необходимость увеличить возможностей российской космонавтики. Он считает, что космонавтика должна стать флагманом и одной из основных сил, двигающих национальное развитие, а также способствующих технологическим инновациям и улучшению качества жизни граждан.
Как сообщал Life.ru, в ходе совещания Путин также рассказал о грандиозных планах по развитию космической программы в партнёрстве с Китаем. Президент добавил, что Россия планирует сотрудничество в космической сфере со странами БРИКС в целом.