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16 апреля, 19:09

Путин: Планы России в космосе должны отражать историческое лидерство

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что планы страны в области космоса должны соответствовать её исторической роли как передовой космической державы. Этот комментарий прозвучал во время совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Путин о планах России в космосе. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы», — отметил Путин.

Президент указал на необходимость увеличить возможностей российской космонавтики. Он считает, что космонавтика должна стать флагманом и одной из основных сил, двигающих национальное развитие, а также способствующих технологическим инновациям и улучшению качества жизни граждан.

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Как сообщал Life.ru, в ходе совещания Путин также рассказал о грандиозных планах по развитию космической программы в партнёрстве с Китаем. Президент добавил, что Россия планирует сотрудничество в космической сфере со странами БРИКС в целом.

Лия Мурадьян
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