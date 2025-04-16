Путин: Космические проекты стоят дорого, но они жизненно необходимы России

Космические инициативы требуют серьёзных финансовых вложений, однако они крайне важны для России как для великой и независимой державы. С таким утверждением выступил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание, посвящённое развитию космической сферы.

Путин рассказал о космических проектах. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Любые космические проекты — всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что необходимо установить ясные и стабильные источники финансирования для отечественной космической программы. Он добавил, что то, что будет сделано в области космоса в ближайшие годы, окажет влияние на развитие страны на многие десятилетия вперёд.