Путин: Космические проекты стоят дорого, но они жизненно необходимы России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Космические инициативы требуют серьёзных финансовых вложений, однако они крайне важны для России как для великой и независимой державы. С таким утверждением выступил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание, посвящённое развитию космической сферы.
Путин рассказал о космических проектах. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Любые космические проекты — всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что необходимо установить ясные и стабильные источники финансирования для отечественной космической программы. Он добавил, что то, что будет сделано в области космоса в ближайшие годы, окажет влияние на развитие страны на многие десятилетия вперёд.
Ранее в ходе встречи со студентами Владимир Путин рассказал, что партнёрство в космосе с США тоже продолжается, несмотря на сложную обстановку в мире. Ситуация в европейских странах отличается, поскольку они приостановили сотрудничество, но даже там продолжают применять российские технологии на своих космических объектах.