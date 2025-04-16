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16 апреля, 19:29

Путин: Космические проекты стоят дорого, но они жизненно необходимы России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Космические инициативы требуют серьёзных финансовых вложений, однако они крайне важны для России как для великой и независимой державы. С таким утверждением выступил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание, посвящённое развитию космической сферы.

Путин рассказал о космических проектах. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Любые космические проекты — всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что необходимо установить ясные и стабильные источники финансирования для отечественной космической программы. Он добавил, что то, что будет сделано в области космоса в ближайшие годы, окажет влияние на развитие страны на многие десятилетия вперёд.

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Ранее в ходе встречи со студентами Владимир Путин рассказал, что партнёрство в космосе с США тоже продолжается, несмотря на сложную обстановку в мире. Ситуация в европейских странах отличается, поскольку они приостановили сотрудничество, но даже там продолжают применять российские технологии на своих космических объектах.

Александра Мышляева
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