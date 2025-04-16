Цена золота на биржах вновь пробила исторический рекорд

На торговой площадке Comex, которая является частью Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерс на золото с поставкой в июне 2025 года установил новый исторический рекорд. Его стоимость превысила $3350 за тройскую унцию.

По состоянию на 23:00 мск, цена на драгоценный металл поднялась до $3354,9 за тройскую унцию.