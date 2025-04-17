Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 23:48

Макрон примет посланников Трампа Уиткоффа и Рубио во Франции 17 апреля

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 апреля проведёт встречу с госсекретарём США Марко Рубио и специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Агентство уточняет, что основным вопросом встречи станет украинский конфликт. Рубио также обсудит с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро важные темы.

Сын Нетаньяху послал Макрона из-за решения по Палестине
Сын Нетаньяху послал Макрона из-за решения по Палестине

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что визит Рубио и Уиткоффа в Париж запланирован на 16–18 апреля. В среду издание Politico, ссылаясь на источники, отметило, что дипломаты намерены обсуждать не только ситуацию на Украине, но и вопросы сотрудничества с Ираном, пошлины, введённые президентом Трампом, а также ситуацию в секторе Газа.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Марко Рубио
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar