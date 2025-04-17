Макрон примет посланников Трампа Уиткоффа и Рубио во Франции 17 апреля

Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 апреля проведёт встречу с госсекретарём США Марко Рубио и специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что визит Рубио и Уиткоффа в Париж запланирован на 16–18 апреля. В среду издание Politico, ссылаясь на источники, отметило, что дипломаты намерены обсуждать не только ситуацию на Украине, но и вопросы сотрудничества с Ираном, пошлины, введённые президентом Трампом, а также ситуацию в секторе Газа.