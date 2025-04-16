Уиткофф едет говорить с Макроном о ключах к заключению мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уже на этой неделе нанесут рабочий визит в Париж ради переговоров по завершению украинского конфликта, Ирану и пошлинам Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированных источников.

По сведениям инсайдера издания, Уиткофф намерен провести встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Рубио переговорит с министром по делам Европы и иностранных дел республики Жан-Ноэлем Барро. Газета отмечает, что на повестке будет также военная операция Израиля в секторе Газа.