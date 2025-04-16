Уиткофф едет говорить с Макроном о ключах к заключению мира на Украине
Politico: Рубио и Уиткофф нанесут визит в Париж ради переговоров по Украине
Эмманюэль Макрон и Стив Уиткофф. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1 / noamgalai
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уже на этой неделе нанесут рабочий визит в Париж ради переговоров по завершению украинского конфликта, Ирану и пошлинам Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированных источников.
По сведениям инсайдера издания, Уиткофф намерен провести встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Рубио переговорит с министром по делам Европы и иностранных дел республики Жан-Ноэлем Барро. Газета отмечает, что на повестке будет также военная операция Израиля в секторе Газа.
Точные даты переговоров не называются. Но газета отмечает, что встреча Макрона с Уиткоффом должна состояться спустя несколько дней после переговоров спецпосланника Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге. Там отмечают важность визита в связи с одной из ведущих ролей Франции под руководством Макрона в проработке вопроса гарантий безопасности для Украины в случае урегулирования конфликта.
11 апреля состоялась встреча президента РФ со спецпредом Трампа, которая продолжалась около 4,5 часов. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта. После визита в Петербург Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине — в признании контроля России над новыми регионами.