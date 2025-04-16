«Зенит» обыграл «Ростов» и вышел в полуфинал Кубка России

На петербургской «Газпром Арене» состоялся ответный полуфинальный матч «Пути РПЛ» Кубка России, где «Зенит» одержал уверенную победу над «Ростовом» со счётом 2:0.

Первый гол на 57-й минуте забил Александр Соболев, всего через семь минут Матео Кассьерра удвоил преимущество хозяев. Стоит отметить, что в первом тайме гол Соболева был отменён из-за положения «вне игры».

По сумме двух встреч (1:0 в гостях и 2:0 дома) сине-бело-голубые гарантировали себе место в финале верхней сетки турнира, где их ждёт победитель пары ЦСКА — «Динамо». Напомним, что в первом матче армейцы одержали минимальную победу 2:1. «Ростов» продолжит борьбу за трофей в нижней сетке, где в рамках второго этапа полуфинала «Пути регионов» сыграет на выезде с «Локомотивом».