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Регион
15 апреля, 19:53

«Спартак» легко прошёл «Урал» и ждёт московское дерби в борьбе за Кубок России

«Спартак» разгромил «Урал» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России

Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Telegram / ФК «Спартак-Москва»

На московской «Лукойл-Арене» состоялся матч полуфинала «Пути регионов» Фонбет — Кубка России, где «Спартак» без особых проблем справился с екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:0.

Уже на 6-й минуте Кристофер Мартинс открыл счёт, продолжив свою впечатляющую результативную серию в турнире — это уже его шестой гол в восьми матчах текущего розыгрыша. На 28-й минуте бразилец Маркиньос записал на свой счёт первый официальный гол за «Спартак». Перед самым перерывом Эсекьель Барко с пенальти поставил победную точку в этом матче.

Теперь «Спартак» ждёт проигравшего в матче «Пути Российской Премьер-лиги» между московскими ЦСКА и «Динамо». Напомним, что первый матч между ними завершился минимальной победой ЦСКА со счётом 2:1, а ответная встреча состоится 16 апреля на «ВТБ-Арене».

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В тот же день, 16 апреля, состоится и другой полуфинальный матч Кубка России, где санкт-петербургский «Зенит» примет «Ростов». Петербуржцы подходят к этой игре в хорошей форме, о чём свидетельствует их недавняя уверенная победа 4:1 над «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» с 50 очками занимает второе место, всего на два очка отставая от лидирующего «Краснодара».

Артём Гапоненко
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