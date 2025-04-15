«Спартак» легко прошёл «Урал» и ждёт московское дерби в борьбе за Кубок России

На московской «Лукойл-Арене» состоялся матч полуфинала «Пути регионов» Фонбет — Кубка России, где «Спартак» без особых проблем справился с екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:0.

Уже на 6-й минуте Кристофер Мартинс открыл счёт, продолжив свою впечатляющую результативную серию в турнире — это уже его шестой гол в восьми матчах текущего розыгрыша. На 28-й минуте бразилец Маркиньос записал на свой счёт первый официальный гол за «Спартак». Перед самым перерывом Эсекьель Барко с пенальти поставил победную точку в этом матче.

Теперь «Спартак» ждёт проигравшего в матче «Пути Российской Премьер-лиги» между московскими ЦСКА и «Динамо». Напомним, что первый матч между ними завершился минимальной победой ЦСКА со счётом 2:1, а ответная встреча состоится 16 апреля на «ВТБ-Арене».