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13 апреля, 15:39

Дзюба забил 237-й гол в карьере и побил собственный рекорд

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба достиг нового рубежа в своей карьере во время матча с воронежским «Факелом». Забив гол с пенальти на 72-й минуте, футболист довёл количество своих мячей до 237. Таким образом, спортсмен обновил собственный рекорд по количеству голов, забитых российскими футболистами.

В марте 2024 года футболист установил сразу два новых рекорда. Сначала, забив «Крыльям Советов» 9 марта, Дзюба обошёл Александра Кержакова и возглавил список лучших российских бомбардиров. Затем — всего через десять дней — он превзошёл Кержакова и по голам за сборную России, достигнув отметки в 31 мяч. Дзюба уже является лучшим снайпером в истории РПЛ (166 голов) и многократным чемпионом России в составе «Зенита». За «Акрон» Дзюба спортсмен выступает с сентября 2024 года.

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Ранее сообщалось, что российский голкипер Матвей Сафонов завоевал титул чемпиона Франции в составе «Пари Сен-Жермен». Досрочное чемпионство ПСЖ стало возможным после победы над «Анже» со счётом 1:0. В этом матче Сафонов остался в запасе, а ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма.

Ольга Сливченко
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