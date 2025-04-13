Дзюба забил 237-й гол в карьере и побил собственный рекорд

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба достиг нового рубежа в своей карьере во время матча с воронежским «Факелом». Забив гол с пенальти на 72-й минуте, футболист довёл количество своих мячей до 237. Таким образом, спортсмен обновил собственный рекорд по количеству голов, забитых российскими футболистами.

В марте 2024 года футболист установил сразу два новых рекорда. Сначала, забив «Крыльям Советов» 9 марта, Дзюба обошёл Александра Кержакова и возглавил список лучших российских бомбардиров. Затем — всего через десять дней — он превзошёл Кержакова и по голам за сборную России, достигнув отметки в 31 мяч. Дзюба уже является лучшим снайпером в истории РПЛ (166 голов) и многократным чемпионом России в составе «Зенита». За «Акрон» Дзюба спортсмен выступает с сентября 2024 года.