Российские ПВО сбили украинские ракеты над Мелитополем
Противовоздушные силы России уничтожили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация.
«По подтверждённой информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в заявлении администрации в Telegram-канале.
Городские власти добавили, что по предварительным данным, среди населения нет жертв, и разрушений городской инфраструктуры тоже удалось избежать.
Ранее генерал Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, прокомментировал решение вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что это приведёт к жёсткому ответу со стороны России. Соболев также указал, что запуск ракет Taurus с территории Украины невозможен без участия иностранных военнослужащих.
Midjourney / Life.ru