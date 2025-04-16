Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 20:47

Российские ПВО сбили украинские ракеты над Мелитополем

Противовоздушные силы России уничтожили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация.

«По подтверждённой информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете»,говорится в заявлении администрации в Telegram-канале.

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Городские власти добавили, что по предварительным данным, среди населения нет жертв, и разрушений городской инфраструктуры тоже удалось избежать.

Ранее генерал Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, прокомментировал решение вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что это приведёт к жёсткому ответу со стороны России. Соболев также указал, что запуск ракет Taurus с территории Украины невозможен без участия иностранных военнослужащих.

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Midjourney / Life.ru

Лия Мурадьян
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