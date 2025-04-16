Российские ПВО сбили украинские ракеты над Мелитополем

Противовоздушные силы России уничтожили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация.

«По подтверждённой информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в заявлении администрации в Telegram-канале.

Городские власти добавили, что по предварительным данным, среди населения нет жертв, и разрушений городской инфраструктуры тоже удалось избежать.