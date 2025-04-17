Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 21:32

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Обложка © Х / Arsenal FC News / FcInterNews.it

Обложка © Х / Arsenal FC News / FcInterNews.it

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов действующий победитель турнира мадридский «Реал» потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счётом 1:2 и завершил выступление. По итогам этой встречи определились все участники полуфиналов.

Букайо Сака открыл счёт на 65-й минуте, а Габриел Мартинелли поставил победную точку в добавленное время. Единственный гол «сливочных» на 67-й минуте забил Винисиус Жуниор. Первый матч в Лондоне закончился со счётом 3:0 в пользу «канониров».

Миланский «Интер» пробился в полуфинал, сыграв вничью с «Баварией» (2:2). На гол Гарри Кейна на 52-й минуте итальянцы ответили точными ударами Лаутаро Мартинеса (58) и Бенжамена Павара (61). Хотя Эрик Дайер сравнял счёт на 76-й минуте, этого оказалось недостаточно для немецкого клуба. Результат первого матча — 2:1 в пользу итальянской команды.

В полуфинале «Арсенал» сыграет с ПСЖ, а «Интер» встретится с «Барселоной». Первые игры пройдут 29 и 30 апреля, ответные — 6 и 7 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций
Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций

Напомним, что в других четвертьфиналах «Астон Вилла» одержала победу 3:2 над ПСЖ, но по сумме двух матчей (4:5) уступила парижанам. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Барселону» 3:1, однако после поражения 0:4 в первой игре не смогла пройти дальше.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Реал Мадрид
  • ФК Арсенал Лондон
  • ФК Интер
  • ФК Бавария
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar