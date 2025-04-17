Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов действующий победитель турнира мадридский «Реал» потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счётом 1:2 и завершил выступление. По итогам этой встречи определились все участники полуфиналов.

Букайо Сака открыл счёт на 65-й минуте, а Габриел Мартинелли поставил победную точку в добавленное время. Единственный гол «сливочных» на 67-й минуте забил Винисиус Жуниор. Первый матч в Лондоне закончился со счётом 3:0 в пользу «канониров».

Миланский «Интер» пробился в полуфинал, сыграв вничью с «Баварией» (2:2). На гол Гарри Кейна на 52-й минуте итальянцы ответили точными ударами Лаутаро Мартинеса (58) и Бенжамена Павара (61). Хотя Эрик Дайер сравнял счёт на 76-й минуте, этого оказалось недостаточно для немецкого клуба. Результат первого матча — 2:1 в пользу итальянской команды.

В полуфинале «Арсенал» сыграет с ПСЖ, а «Интер» встретится с «Барселоной». Первые игры пройдут 29 и 30 апреля, ответные — 6 и 7 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.