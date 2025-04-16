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15 апреля, 21:42

ПСЖ и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги Чемпионов

Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов. Обложка © Х / Paris Saint-Germain / FC Barcelona

Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов. Обложка © Х / Paris Saint-Germain / FC Barcelona

Английская «Астон Вилла» победила французский ПСЖ со счётом 3:2 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но не смогла пройти в полуфинал. По сумме двух встреч победили парижане 5:4.

Встреча на «Вилла-Парке» в Бирмингеме началась уверенно для гостей — Ашраф Хакими открыл счёт уже на 11-й минуте, а Нуну Мендеш удвоил преимущество к 28-й минуте. Однако «Астон Вилла» сумела переломить ход игры, забив три мяча подряд: сначала отличился Юри Тилеманс (34-я минута), затем Джон Макгинн (55-я) и Эзри Конса (57-я). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов весь матч провёл в запасе, место в воротах вновь занял Джанлуиджи Доннарумма.

Параллельно в другом четвертьфинале немецкая «Боруссия» из Дортмунда одержала победу 3:1 над «Барселоной», но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал после разгромного поражения 0:4 в первой встрече. Хет-триком в ворота каталонцев отметился Гирасси, автогол на счету игрока немецкого клуба Рами Бенсебаини.

Российский вратарь Сафонов выиграл чемпионат Франции по футболу в составе ПСЖ
Российский вратарь Сафонов выиграл чемпионат Франции по футболу в составе ПСЖ

Ранее стали известны все участники полуфинальных матчей плей-офф футбольной Лиги наций. В следующий раунд вышли Германия, Испания, Португалия и Франция. Германия выбила Италию. Испания прошла Нидерланды. Португалия обыграла Данию, а Франция преодолела сопротивление Хорватии.

Артём Гапоненко
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