ПСЖ и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги Чемпионов

Английская «Астон Вилла» победила французский ПСЖ со счётом 3:2 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но не смогла пройти в полуфинал. По сумме двух встреч победили парижане 5:4.

Встреча на «Вилла-Парке» в Бирмингеме началась уверенно для гостей — Ашраф Хакими открыл счёт уже на 11-й минуте, а Нуну Мендеш удвоил преимущество к 28-й минуте. Однако «Астон Вилла» сумела переломить ход игры, забив три мяча подряд: сначала отличился Юри Тилеманс (34-я минута), затем Джон Макгинн (55-я) и Эзри Конса (57-я). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов весь матч провёл в запасе, место в воротах вновь занял Джанлуиджи Доннарумма.

Параллельно в другом четвертьфинале немецкая «Боруссия» из Дортмунда одержала победу 3:1 над «Барселоной», но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал после разгромного поражения 0:4 в первой встрече. Хет-триком в ворота каталонцев отметился Гирасси, автогол на счету игрока немецкого клуба Рами Бенсебаини.