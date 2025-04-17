Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что странам Евросоюза, включая Германию, не нужно демонизировать Россию и её президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью изданию Weltwoche.

«Я бы сказал, что им следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются её изобразить», — подчеркнул политик.

Он обосновал свою позицию тем, что Россия — большая страна, которая стремится контролировать происходящее на своих границах. Додик отметил, что такие же меры принимают и государства НАТО.

Кроме того, он призвал Германию решить проблему с газопроводами «Северный поток». Политик предупредил, что в противном случае Соединённые Штаты могут предложить свои решения.