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16 апреля, 21:26

Додик привал Европу и Германию не демонизировать Россию и Путина

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © kremlin.ru

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © kremlin.ru

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что странам Евросоюза, включая Германию, не нужно демонизировать Россию и её президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью изданию Weltwoche.

«Я бы сказал, что им следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются её изобразить», — подчеркнул политик.

Он обосновал свою позицию тем, что Россия — большая страна, которая стремится контролировать происходящее на своих границах. Додик отметил, что такие же меры принимают и государства НАТО.

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Кроме того, он призвал Германию решить проблему с газопроводами «Северный поток». Политик предупредил, что в противном случае Соединённые Штаты могут предложить свои решения.

Напомним, 1 апреля Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком в Кремле. Во время своего визита в Россию политик также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Лия Мурадьян
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