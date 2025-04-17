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17 апреля, 00:04

Москалькова и омбудсмены из СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Уполномоченный по правам человека в России Tатьяна Москалькова. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Tатьяна Москалькова. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Перед началом 4-го заседания Комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ Уполномоченный по правам человека в РФ Tатьяна Москалькова вместе с коллегами из стран Содружества возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Москалькова напомнила, что Великая Отечественная война стала величайшей трагедией, принёсшей народу тяжелейшие страдания и унесшей жизни миллионов соотечественников.

«Война навсегда осталась в памяти людей — это горькие и одновременно героические страницы нашей истории, кровью вписанные в судьбы народов», — отметила она.

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По её словам, признание итогов Великой Отечественной войны, увековечение уроков Победы и сохранение исторической памяти служат основой для построения добрососедских отношений и взаимопонимания между странами и народами. Это также способствует формированию справедливой повестки международных отношений.

Ранее Москалькова сообщила, что в апреле Россия и Украина обменяют 1,5 тысячи посылок для военнопленных в двух странах. Она также отметила, что в данной акции принимает участие Международный комитет Красного Креста.

Лия Мурадьян
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