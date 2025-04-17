Игорь Бутман выразил готовность преподавать будущим музыкальным продюсерам

Известный джазовый музыкант и продюсер Игорь Бутман в интервью НСН поделился своими мыслями о современном состоянии музыкальной индустрии и выразил готовность участвовать в подготовке нового поколения продюсеров. Его заявление прозвучало в связи с анонсом совместной магистерской программы РАМ имени Гнесиных и НИУ ВШЭ «Продюсер в музыкальной индустрии», которая откроется в сентябре.

Бутман, обладающий многолетним опытом организации крупных джазовых фестивалей и сотрудничества с ведущими мировыми продюсерами, подчеркнул острую необходимость в профессионалах, способных не просто следовать текущим трендам, но и формировать новые направления в музыке.

Музыкант детально раскрыл собственное видение профессии продюсера, отметив, что настоящий специалист в этой области должен сочетать в себе качества творческого наставника и грамотного управленца. По словам Бутмана, продюсеру необходимо глубоко понимать специфику различных музыкальных жанров, разбираться в тонкостях звукозаписи и уметь находить нестандартные решения для продвижения артистов.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации в индустрии, Бутман констатировал явный дефицит квалифицированных кадров, способных брать на себя ответственность за масштабные проекты.

«Профессионалов, конечно, не хватает... Нужны люди, которые могут поверить в какой-то мюзикл, фестиваль или альбом, найти финансирование, доказать, что это важно», — отметил он.