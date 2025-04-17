В Белгородской области высадили «Сад памяти» из крымской сосны

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Белгородской области высаживают 80 тысяч саженцев крымской сосны. Акция приурочена к памяти тех, кто погиб в боях.

Деревья посадили на месте будущего «Нижнеольшанского бора», недалеко от аквапарка «Лазурный». В мероприятии по их высаживанию принимали участие жители Белгорода и окрестных районов, волонтёры, члены областного правительства, сотрудники управляющей компании и митрополит Иоанн.

«Это очень правильное символическое событие. Уверен, что эта небольшая роща через многие годы станет одним из самых красивых мест», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.