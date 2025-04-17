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16 апреля, 22:37

В московском Музее Победы стартовала акция «Мы помним»

Акция «Мы помним» в Музее Победы. Обложка © Telegram / МуZей Победы

Акция «Мы помним» в Музее Победы. Обложка © Telegram / МуZей Победы

В Музее Победы запустили традиционную акцию «Мы помним». В преддверии 80-й годовщины Дня Победы посетители и участники мероприятий ежедневно возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Таким образом, они почитают память героев Великой Отечественной войны.

В первый день участие в акции приняли около 200 человек. Среди них — члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы, а также ветеран ВОВ Владимир Яковлевич Вильховский. К ним присоединились сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники.

В Приднестровье перезахоронили останки Неизвестного солдата времён ВОВ
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Мемориальные церемонии будут проходить до 12 мая в Зале Славы. На пилонах этого зала увековечены имена 12 тысяч Героев Советского Союза и России.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 мая на школьных «Разговорах о важном» посвятят Победе в Великой Отечественной войне. Ученики узнают о страшных событиях в год 80-летия Победы.

Лия Мурадьян
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