В Нижнем Новгороде прошло заседание совета фонда «Защитники Отечества»

В Нижнем Новгороде прошло первое в этом году заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества» с участием руководства Министерства обороны, Росфинмониторинга и администрации региона.

Основное внимание участников было сосредоточено на расширении мер поддержки ветеранов специальной военной операции. Заместитель министра обороны Анна Цивилёва рассказала о включении адаптивной одежды в перечень средств реабилитации, что стало выполнением поручения президента. Для развития этого направления фонд инициировал международный конкурс дизайна «На крыльях».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился опытом региона по комплексной поддержке участников СВО, включая систему военных социальных контрактов, предоставляющих семьям военнослужащих существенные льготы и гарантии.

Особый акцент был сделан на важности выездного формата заседаний, позволяющего получать прямую обратную связь из регионов и оперативно решать возникающие вопросы. Участники отметили необходимость дальнейшей координации между федеральными и региональными структурами для эффективной помощи ветеранам и их семьям.