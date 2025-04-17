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16 апреля, 22:54

На всей территории Коста-Рики отключился свет

Масштабное отключение электричества произошло на всей территории Коста-Рики. Информацию представила энергетическая компания Luma Energy.

Авария произошла около 12:40 по местному времени (21:40 мск) 16 апреля, причины сбоя пока устанавливаются. Специалисты компании приступили к восстановительным работам.

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Более 160 населённых пунктов остаются без света в Красноярском крае после шторма

А 9 апреля аналогичный инцидент произошёл в Грузии. Без электроснабжения остались крупные города, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Артём Гапоненко
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