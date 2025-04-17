Три рейсовых автобуса повреждены в ходе пожара на автовокзале Владивостока
Сгоревший автобус на автовокзале во Владивостоке. Обложка © Telegram / МЧС Приморского края
На автовокзале Владивостока произошёл пожар, в результате которого три рейсовых автобуса получили повреждения. Специалисты ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что возгорание уже ликвидировали.
Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил три автобуса, а стоянку заволокло густым дымом. В итоге половина одной машины полностью сгорела, а два соседних автобуса пострадали частично.
Автобусы загорелись на стоянке во Владивостоке. Видео © Telegram / МЧС Приморского края
«Пожар ликвидирован на 40 квадратах. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Дознаватели МЧС России сейчас занимаются проверкой по факту инцидента. К установлению причин также подключены прокуратура и полиция.
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