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17 апреля, 02:00

Суд признал уникальность нового препарата от онкологии в России

Суд признал уникальность российского препарата от рака. Обложка © Freepik / DC Studio

Суд признал уникальность российского препарата от рака. Обложка © Freepik / DC Studio

Девятый арбитражный апелляционный суд определил, что в России разработали уникальный препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Это решение касается спора между Минпромторгом России и разработчиком лекарств.

Согласно решению инстанции, новый препарат позволяет лечить онкологические заболевания на любой стадии. Он называется «Афотид» и его уже применяют на добровольцах. Безопасность средства подтверждают документы, предоставленные в материалы дела. Клинические испытания планируют проводить в семи центрах.

В ходе разбирательства Минпромторг подал иск к подмосковному ООО «Лина М». Он потребовал расторгнуть контракт 2014 года на 150 миллионов рублей за неисполнение научно-исследовательских работ. Минпромторг также хотел вернуть более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и свыше 80 миллионов рублей процентов.

В Госдуме сообщили, кто может рассчитывать на бесплатные лекарства
В Госдуме сообщили, кто может рассчитывать на бесплатные лекарства

Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика часть суммы.

«Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей»,приводит материалы суда агентство РИА «Новости»

Суд учёл объективные причины задержки, включая пандемию и введение санкций. В итоге было подтверждено, что препарат имеет социальную значимость.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо обеспечить контроль за снабжением лекарствами. Также должны соблюдаться нормы закона при закупке медицинского оборудования.

Лия Мурадьян
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