Суд признал уникальность нового препарата от онкологии в России
Суд признал уникальность российского препарата от рака. Обложка © Freepik / DC Studio
Девятый арбитражный апелляционный суд определил, что в России разработали уникальный препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Это решение касается спора между Минпромторгом России и разработчиком лекарств.
Согласно решению инстанции, новый препарат позволяет лечить онкологические заболевания на любой стадии. Он называется «Афотид» и его уже применяют на добровольцах. Безопасность средства подтверждают документы, предоставленные в материалы дела. Клинические испытания планируют проводить в семи центрах.
В ходе разбирательства Минпромторг подал иск к подмосковному ООО «Лина М». Он потребовал расторгнуть контракт 2014 года на 150 миллионов рублей за неисполнение научно-исследовательских работ. Минпромторг также хотел вернуть более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и свыше 80 миллионов рублей процентов.
Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика часть суммы.
«Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей», — приводит материалы суда агентство РИА «Новости»
Суд учёл объективные причины задержки, включая пандемию и введение санкций. В итоге было подтверждено, что препарат имеет социальную значимость.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо обеспечить контроль за снабжением лекарствами. Также должны соблюдаться нормы закона при закупке медицинского оборудования.