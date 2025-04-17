Суд признал уникальность нового препарата от онкологии в России

Девятый арбитражный апелляционный суд определил, что в России разработали уникальный препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Это решение касается спора между Минпромторгом России и разработчиком лекарств.

Согласно решению инстанции, новый препарат позволяет лечить онкологические заболевания на любой стадии. Он называется «Афотид» и его уже применяют на добровольцах. Безопасность средства подтверждают документы, предоставленные в материалы дела. Клинические испытания планируют проводить в семи центрах.

В ходе разбирательства Минпромторг подал иск к подмосковному ООО «Лина М». Он потребовал расторгнуть контракт 2014 года на 150 миллионов рублей за неисполнение научно-исследовательских работ. Минпромторг также хотел вернуть более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и свыше 80 миллионов рублей процентов.

Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика часть суммы.

«Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей», — приводит материалы суда агентство РИА «Новости»