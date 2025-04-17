Стубб поговорил с Зеленским и призвал Россию прекратить огонь на Украине
Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Финский президент Александр Стубб провёл разговор с Владимиром Зеленским и заявил, что Россия должна согласиться на полное прекращение огня. По его словам, Киев готов к такому развитию событий.
«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна поступить так же», — отметил финский президент на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что Хельсинки активно сотрудничают с Киевом для достижения «справедливого мира».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине. Однако перед этим необходимо ответить на несколько вопросов.