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Регион
17 апреля, 02:10

Стубб поговорил с Зеленским и призвал Россию прекратить огонь на Украине

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Финский президент Александр Стубб провёл разговор с Владимиром Зеленским и заявил, что Россия должна согласиться на полное прекращение огня. По его словам, Киев готов к такому развитию событий.

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна поступить так же»,отметил финский президент на своей странице в соцсети X.

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Он добавил, что Хельсинки активно сотрудничают с Киевом для достижения «справедливого мира».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине. Однако перед этим необходимо ответить на несколько вопросов.

Лия Мурадьян
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