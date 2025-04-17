В Соцфонде раскрыли разницу между пенсиями работающих и неработающих россиян

Социальный фонд России озвучил данные о пенсиях работающих и неработающих граждан. Оказалось, что выплаты неработающих пенсионеров выше на 2,5 тысячи рублей в месяц по сравнению с трудоустроенными.

По состоянию на 1 февраля 2025 года, средний размер пенсии работающих пенсионеров составляет 20 928,65 рублей. У неработающих этот показатель равен 23 800,81 рублей.

«Таким образом, разница между выплатами 2 872,16 рублей», — приводит комментарий СФР агентство РИА «Новости».