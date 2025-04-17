В Соцфонде раскрыли разницу между пенсиями работающих и неработающих россиян
СФР: Пенсии неработающих россиян на 2,5 тысячи выше, чем у работающих
СФР назвал разницу между пенсиями россиян. Обложка © Life.ru
Социальный фонд России озвучил данные о пенсиях работающих и неработающих граждан. Оказалось, что выплаты неработающих пенсионеров выше на 2,5 тысячи рублей в месяц по сравнению с трудоустроенными.
По состоянию на 1 февраля 2025 года, средний размер пенсии работающих пенсионеров составляет 20 928,65 рублей. У неработающих этот показатель равен 23 800,81 рублей.
«Таким образом, разница между выплатами 2 872,16 рублей», — приводит комментарий СФР агентство РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал о том, что более шести миллионов пенсионеров в России получают социальные доплаты к пенсии. Они помогают достигать уровня прожиточного минимума. Из этого числа 2,9 миллиона пенсионеров получают федеральные доплаты, а 3,2 миллиона — региональные.