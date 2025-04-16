6 миллионов россиян получают доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума
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Более шести миллионов пенсионеров в России получают социальные доплаты к пенсии, чтобы их доход соответствовал уровню прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщается в данных Социального фонда России.
По состоянию на 31 декабря 2024 года, в системе Соцфонда числится 6,1 миллиона пенсионеров, которым выплачиваются такие доплаты. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона человек, а региональные — 3,2 миллиона.
Как пояснили в Соцфонде, неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, назначается социальная доплата — федеральная или региональная, в зависимости от ситуации.
При расчёте уровня материального обеспечения учитываются все виды пенсий (включая случаи, когда пенсионер отказывается от их получения), срочные пенсионные выплаты, дополнительные социальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты с учётом стоимости набора социальных услуг, а также другие меры поддержки, предоставляемые в денежной форме. Единовременные выплаты при этом не учитываются.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России с 2026 года будет введена двухэтапная система индексации пенсий. Позже вице-премьер Татьяна Голикова объяснила суть реформы. По её словам, с 2026 года пенсии будут повышаться два раза в год: в феврале и апреле.