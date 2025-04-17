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17 апреля, 03:38

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились незадолго до нападения

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» в зале суда. Обложка © Life.ru

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» в зале суда. Обложка © Life.ru

Адвокат Олег Власов, представляющий интересы обвиняемого Далерджона Мирзоева*, сообщил РИА «Новости», что подозреваемые в организации теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились незадолго до преступления. По его словам, участники нападения встретились в Москве всего за несколько дней до трагических событий, причём Мирзоев* прибыл из Новосибирска.

Власов отметил, что до личной встречи общение между подозреваемыми осуществлялось исключительно через переписку в мессенджере Telegram. Адвокат подчеркнул, что координация действий, согласно имеющимся данным, велась дистанционно.

Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокусе» вменяемыми
Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокусе» вменяемыми

Напомним, что чудовищный теракт произошёл 22 марта 2024 года, когда вооружённые преступники открыли огонь по посетителям концертного зала в Красногорске и подожгли помещение, в результате чего погибли 145 человек. В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства этого преступления и круг причастных лиц.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
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