Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокусе» вменяемыми
Адвокат Власов: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» признаны вменяемыми
Исполнители теракта в «Крокусе». Обложка © Life.ru
Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» признаны вменяемыми по заключению экспертизы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов.
«Они были признаны вменяемыми», — отметил юрист. Он также подчеркнул, что физическое состояние подсудимых в порядке.
Напомним, что 22 марта 2024 года четверо вооружённых преступников устроили беспрецедентную по жестокости расправу над мирными жителями, в результате которой погибли 144 человек и более 550 получили ранения. После совершения теракта нападавшие попытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны в Брянской области. К настоящему моменту в рамках расследования в СИЗО находятся 19 подозреваемых.