Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокусе» вменяемыми

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» признаны вменяемыми по заключению экспертизы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов.

« Они были признаны вменяемыми », — отметил юрист. Он также подчеркнул, что физическое состояние подсудимых в порядке.

Напомним, что 22 марта 2024 года четверо вооружённых преступников устроили беспрецедентную по жестокости расправу над мирными жителями, в результате которой погибли 144 человек и более 550 получили ранения. После совершения теракта нападавшие попытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны в Брянской области. К настоящему моменту в рамках расследования в СИЗО находятся 19 подозреваемых.