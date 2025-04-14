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14 апреля, 03:00

Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокусе» вменяемыми

Адвокат Власов: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» признаны вменяемыми

Исполнители теракта в «Крокусе». Обложка © Life.ru

Исполнители теракта в «Крокусе». Обложка © Life.ru

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» признаны вменяемыми по заключению экспертизы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Они были признаны вменяемыми», — отметил юрист. Он также подчеркнул, что физическое состояние подсудимых в порядке.

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Напомним, что 22 марта 2024 года четверо вооружённых преступников устроили беспрецедентную по жестокости расправу над мирными жителями, в результате которой погибли 144 человек и более 550 получили ранения. После совершения теракта нападавшие попытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны в Брянской области. К настоящему моменту в рамках расследования в СИЗО находятся 19 подозреваемых.

Тимур Хингеев
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