На телах погибших в «Крокусе» нашли колото-резанные раны

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года были выявлены новые шокирующие подробности. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на телах части погибших не только огнестрельные, но и колото-резаные ранения.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, некоторые повреждения могли быть получены от осколков или острых предметов при падении во время паники. На месте преступления следователи обнаружили большое количество стреляных гильз.

Напомним, что четверо вооружённых преступников, ворвавшихся в зал, устроили беспрецедентную по жестокости расправу над мирными жителями, в результате которой погибли 144 человек и более 550 получили ранения. После совершения теракта нападавшие попытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны в Брянской области. К настоящему моменту в рамках расследования в СИЗО находятся 19 подозреваемых. Эти страшные события стали одной из самых кровавых террористических атак в современной истории России, вызвав широкий международный резонанс. Следственные органы продолжают тщательную работу по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.