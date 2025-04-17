В Британии испытали новое радиоволновое оружие для нейтрализации беспилотников

Министерство обороны Великобритании объявило об успешных испытаниях инновационного радиоволнового оружия, предназначенного для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Как сообщается на официальном сайте правительства, новая система представляет собой радиочастотное оружие направленной энергии (RF DEW), которое способно одновременно поражать несколько целей.

В ведомстве подчеркнули, что разработка особенно актуальна в условиях меняющегося характера современных военных конфликтов, где беспилотники играют всё более значительную роль. На реализацию проекта уже выделено свыше 40 миллионов фунтов стерлингов.

Разработкой демонстрационной модели занимался промышленный консорциум под руководством британского подразделения французской оборонной компании Thales.