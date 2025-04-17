Во Владимирской области сбили пять украинских беспилотников

В ночь на 17 апреля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в небе над Ковровским районом Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По предварительным данным, происшествие не повлекло за собой разрушений инфраструктуры или человеческих жертв. На месте работают оперативные службы, проводится осмотр территории.

«В целях безопасности просим жителей не публиковать в сети Интернет подробности, в том числе о местонахождении сбитых БПЛА», — написал Авдеев в своём телеграм-канале.