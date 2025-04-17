Новости СВО. Армия России освободила Калиново и окружает ВСУ в Горнале, США меняют соглашение по украинским ископаемым, 17 апреля ВС России продвигаются к Изюму, сжигают технику ВСУ в районе посёлка Богатырь на Шахтёрском направлении, расширяют зону контроля в районе Тихого — дайджест в материале Life.ru 16 апреля, 21:07 Работа расчётов российской артиллерии в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 17 апреля

160 украинских, а может, и не только украинских военных ликвидированы в Курской области. Бои продолжаются в Горнале и Олешне. Из радиоперехватов стало известно, что в окружённом монастыре, находящемся вблизи первого населённого пункта, засели кубинские и колумбийские наёмники.

— Нам придётся, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены, — заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Донецкая Народная Республика, 17 апреля

Российские войска взяли под контроль Калиново. Село находится вблизи трассы, соединяющей Константиновку и Донецк. Дорога проходит через уже освобождённую Авдеевку.

— Освобождение Калинова позволяет группировкам российских войск расширить зону контроля на условно центральнодонецком направлении и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения на укрепрайон Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, — рассказал о значении освобождённого населённого пункта военкор Александр Коц.

Продвигаются наши войска на участке фронта у Великой Новосёлки. К селу Богатырь ВС РФ идут сразу с двух направлений. Сейчас в этом населённом пункте находится часть группировки, ранее воевавшая в городе Курахово. Возможно, что она попадёт в окружение, так как российские штурмовики ведут бои у Фёдоровки. Это село находится вблизи дороги, по которой идёт снабжение Богатыря из Запорожской и Днепропетровской областей.

Карта СВО на 17 апреля 2025 года. Российские военные освободили населённый пункт Калиново в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В северной части ДНР Армия России наступает на Красный Лиман. О боях здесь рассказал военкор Евгений Поддубный.

— За выход к Красному Лиману, а это северные ворота к Славянску и Краматорску, продолжаются тяжёлые бои. Наши войска бьются за Новое, Грековку и Новомихайловку. Продвижение штурмовых групп вглубь позиций противника идёт при постоянной поддержке расчётов БПЛА, — сообщил он.

Харьковская область, 17 апреля

Появляется информация о возможной эвакуации села Оскол, от которого всего десять километров до Изюма. Только приближение фронта может вынудить местные власти заставить жителей покинуть свои дома. Вместе с этим в самом Изюме заметили иностранных наёмников.

Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил автомобиль ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ВСУ же продолжают бить по мирным жителям освобождённой части Харьковской области. Под удар дрона попали сотрудники региональной Военно-гражданской администрации, эвакуировавшие мужчину из села Таволжанка. Обошлось без жертв.

США назначили Киеву цену

Сделке по украинским полезным ископаемым быть, но президент США Дональд Трамп снизил требования по сумме. Теперь Киев должен 100 миллиардов долларов. Авторы Bloomberg отметили, что пункты соглашения ставят режим Зеленского в зависимость от Вашингтона.

— Проект соглашения о разделе прибыли, представленный американской стороной, предусматривает многочисленные уступки со стороны Киева, например предоставление США права получать доходы от украинских инвестиций в прибыльные активы, включая нефть, газ, редкоземельные минералы и морские порты, — говорится в статье.

При этом Украина пытается сохранить себя. Посланники Зеленского хотят доказать, что помощь из США была пожертвованием, а не продажей в долг. Но они забывают, кто хозяин Белого дома.

Как польские БПЛА показали себя в СВО

Варшава передала Киеву беспилотники FlyEye. Они используются для разведки. И уже есть подтверждённые случаи их уничтожения российскими войсками. Если на фронте уже все привыкли, что БПЛА — расходный материал, то в Польше уничтожение их техники вызвало шок.

— Общаясь с людьми в наших общевойсковых бригадах и подразделениях ПВО, я увидел весьма пессимистичную и даже ужасающую картину. Как с точки зрения беспилотной техники, так и с точки зрения использования дронов мы отстаём как минимум на десятилетие, — заявил гражданский эксперт по вооружению Давид Камизеля.

Он же написал ещё одно сообщение, на которое стоит обратить особое внимание. По его словам, в вооружённом конфликте участвуют польские добровольцы и частные военные компании. Но они мало делятся информацией с польскими военными.

Авторы Даниил Черных