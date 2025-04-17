Российские силы ПВО уничтожили 71 украинский дрон за ночь

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 апреля успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 71 дрон. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, наибольшее количество БПЛА было перехвачено над Курской областью, где сбили 49 БПЛА.

В Орловской и Рязанской областях силы ПВО нейтрализовали по семь дронов, в Брянской области — четыре, во Владимирской — три, а в Тульской области был сбит один беспилотник.