Стало известно, когда в Геленджике откроют первый в мире винный город

В конце 2025 года в России и в мире появится первый мире винный город «Белый мыс», его создадут в Геленджике. Изначально объект хотели открывать по частям — первые две зоны планировали показать публике уже в конце марта. В итоге было принято решение запустить весь комплекс сразу, объяснил РИА «Новости» ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий.

«Не хочется звать людей в «прихожую», когда остальной дом ещё строится, пусть даже это «вау-прихожая». Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — сказал он.

На данный момент в России нет подобного объекта, похожий проект также никто ещё не создал и в мире. Единственное место сейчас можно найти во французском городе Бордо, там есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в четыре-пять раз меньше по масштабу. Левицкий также отметил, что концепция создания винного города была предложена группой акционерного банка «Россия». Эта же группа владеет такими известными винными брендами, как «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».