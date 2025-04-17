Стало известно, когда в Геленджике откроют первый в мире винный город
Открытие первого в мире винного города «Белый мыс» состоится в конце 2025 года
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В конце 2025 года в России и в мире появится первый мире винный город «Белый мыс», его создадут в Геленджике. Изначально объект хотели открывать по частям — первые две зоны планировали показать публике уже в конце марта. В итоге было принято решение запустить весь комплекс сразу, объяснил РИА «Новости» ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий.
«Не хочется звать людей в «прихожую», когда остальной дом ещё строится, пусть даже это «вау-прихожая». Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — сказал он.
На данный момент в России нет подобного объекта, похожий проект также никто ещё не создал и в мире. Единственное место сейчас можно найти во французском городе Бордо, там есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в четыре-пять раз меньше по масштабу. Левицкий также отметил, что концепция создания винного города была предложена группой акционерного банка «Россия». Эта же группа владеет такими известными винными брендами, как «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».
Ранее Life.ru рассказал, что в текущем году туристы смогут спокойно отдохнуть в Геленджике. Данный курорт Краснодарского края не представляют опасности. К этому списку также можно добавить города от Сочи до Севастополя, включая Туапсе и Крым. Несмотря на разлив мазута качество атмосферного воздуха, морской воды и песка на этих территориях соответствует всем нормам.