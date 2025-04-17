США открыли технологии для «управления временем и пространством» – Белый дом

Соединённые Штаты обладают технологиями для управления временем и пространством, утверждает директор департамента по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос в докладе, посвящённом «золотому веку» инноваций в Америке.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», — сказал чиновник, чьи слова приводятся на сайте Белого дома.

В выступлении об американских инновациях Крациос, однако, в коммюнике не уточняет, о каких именно технологиях и изменениях во времени идёт речь. Чиновник Белого дома при этом заверил, что Соединённые Штаты способны на гораздо большее. По его словам, президент США Дональд Трамп поставил перед своей командой грандиозную задачу — обновление американской нации.