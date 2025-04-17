Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 06:35

США открыли технологии для «управления временем и пространством» – Белый дом

Чиновник Белого дома Крациос заверил, что США могут менять время и пространство

Кадр из сериала «Доктор Кто» © kinopoisk

Кадр из сериала «Доктор Кто» © kinopoisk

Соединённые Штаты обладают технологиями для управления временем и пространством, утверждает директор департамента по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос в докладе, посвящённом «золотому веку» инноваций в Америке.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», — сказал чиновник, чьи слова приводятся на сайте Белого дома.

В выступлении об американских инновациях Крациос, однако, в коммюнике не уточняет, о каких именно технологиях и изменениях во времени идёт речь. Чиновник Белого дома при этом заверил, что Соединённые Штаты способны на гораздо большее. По его словам, президент США Дональд Трамп поставил перед своей командой грандиозную задачу — обновление американской нации.

А сам Трамп продолжает утверждать, что США располагают самым мощным в мире оружием. Однако вся информация о нём держится в строжайшем секрете, сказал лидер Штатов.

«‎Уже пугал супер-пупер-ракетой!» В России сочли блефом слова Трампа об оружии мощнее «‎Орешника»
«‎Уже пугал супер-пупер-ракетой!» В России сочли блефом слова Трампа об оружии мощнее «‎Орешника»
Андрей Бражников
  • Новости
  • Новости науки
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar