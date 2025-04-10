«‎Уже пугал супер-пупер-ракетой!» В России сочли блефом слова Трампа об оружии мощнее «‎Орешника»

Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США обладают мощнейшим оружием, о котором никто в мире не имеет представления. Однако деталей и подробностей глава Белого дома не раскрыл. В беседе с Life.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал высказывание Трампа и напомнил, что ранее глава государства уже «пугал» мир угрозами об огромном военном потенциале Штатов.

Трамп и раньше уже пугал мир некой супер-пупер-ракетой, которая якобы рождена в недрах американского ВПК и на порядок превышает возможности всего известного прежде оружия. При этом есть неоспоримый факт — все известные попытки США создать нечто подобное нашему гиперзвуку, такому как ракеты «Кинжал», неизменно оканчивались провалом — то перенесут, то не полетит, то взорвётся не там, где нужно. Очевидно, инженерной мысли не хватает, и приходится, как часто бывает у американцев, брать болтовнёй. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Собеседник также подчеркнул, что не стоит говорить о новом оружии и его силе до тех пор, пока не будут проведены официальные успешные испытания. Журавлёв напомнил, что у «Кинжала» уже есть и опыт боевого применения. Чтобы оценить, что именно есть у США в арсенале, нужно посмотреть, как это работает на деле.

С долей скептицизма к словам Трампа отнёсся и военный эксперт Василий Дандыкин. Однако он придерживается того же мнения — если у страны есть оружие, то его нужно демонстрировать, а не разбрасываться пустыми фразами.

«Трамп ещё в первый срок говорил: у нас есть супер-пупер-мупер пушка. Если у России есть «Орешник», то мы взяли и показали. Но больше не показываем. Наверное, нет необходимости определённой. Очевидно, все увидели, что это серьёзное оружие, которое может решать задачи в неядерном исполнении, то, что можно ядерное (оружие. — Прим. Life.ru) делать без радиации», — отметил он.

Как указал Дандыкин, Трамп сейчас очень активен с указами и заявлениями. Но известно, что гиперзвукового оружия у США, по сути, нет, а вот у российской стороны — есть. Конечно, Штаты являются серьёзной силой, у них, по мнению эксперта, много вооружения: и авианосцы, и космический аппарат возвращаемый, и беспилотники. Но насчёт наличия «самого-самого мощного оружия» есть сомнения. Специалист подчеркнул, что при наличии невероятно мощного оружия в стране американский лидер вряд ли бы решился вводить пошлины почти на все страны мира.

Если у нас ракета какая-то появляется, то, значит, производятся старты. Один, два, три. Не всегда будут удачные. Но потом, когда всё происходит, мы, принимая на вооружение, заявляем об этом. А товар надо показывать. Так что здесь у меня есть какой-то элемент скептики. Не будем оскорблять лидера могущественной державы, но, в принципе, это очень серьёзно. Василий Дандыкин Военный эксперт

Дандыкин добавил, что есть и другие страны, в которых тоже на балансе числится «самое-самое», — в том числе и Россия. Но Москва к этому относится достаточно скромно. Вот президент РФ Владимир Путин как-то сказал, и ему никто не поверил. А потом оказалось, что всё нормально, всё у государства есть.