«‎Вырвал кишку»: Как советский врач жаждал славы и годами превращал людей в инвалидов

Советский врач Василий Миловидов на протяжении многих лет ставил ложные диагнозы здоровым людям, что приводило к инвалидности пациентов. Он также смог скрыть свою судимость за подпольный аборт и в итоге дошёл до должности главного уролога Минздрава РСФСР. Об этом резонансном деле напомнили наши коллеги из «Лента.ру».

Миловидов не только не обладал должной квалификацией, но и целенаправленно ставил неверные диагнозы, чтобы проводить операции, которые якобы подтверждали эффективность его методов лечения. Всё вскрылось осенью 1962 года, когда медик на глазах у коллег удалил 12-перстную кишку молодого мужчины, назвав её опухолью. В результате операции были также вырезаны часть тонкой кишки, брызжейки и кровеносные сосуды. 23-летний пациент скончался, а Миловидов попытался всё скрыть, подделав документы, а затем обвинив в ошибке коллег.

Вскрытие показало, что диагноз «туберкулёз почки» был ложным и использовался лишь для того, чтобы оправдать применение слюноотсоса для удаления поражённых тканей. В ходе расследования выяснилось, что врач подделал ряд научных работ, был судим за проведение нелегальных абортов в 1940 году и имел крупные ошибки в своей диссертации.

В результате этот скандал стал известен в медицинских кругах СССР под названием «миловидовщина», символизируя карьеру, построенную на обмане и фальсификациях.