Стал известен следующий шаг Трампа к миру на Украине

Президент США Дональд Трампа способен пойти на шаг, который вряд ли порадует европейских лидеров. Он способен отменить введённые против России санкции ради заключения мирного договора по Украине. Об этом узнал Bloomberg от информированных источников.

«Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в её переговорах с Россией о прекращении войны на Украине», — пишет агентство.

По словам источников, Трамп в стремлении к миру на Украине руководствуется коммерческими интересами Соединённых Штатов. Дело в том, что хозяин Овального кабинета видит экономические перспективы в перезагрузке отношений между Россией и США. Но инсайдеры напоминают, что одного лишь слова Трампа недостаточно. Ему нужно убедить Конгресс, поскольку для снятия с России самых жёстких американских ограничений требуется одобрение законодательного органа. А вот для отмены международных рестрикций президенту придётся убедить коллег в Европе снять ограничения.