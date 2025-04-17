«Скелеты предков из Англии»: Профессор раскрыл тайну останков семьи Николая II из Ганиной ямы

Профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков предположил, что найденные останки семьи российского императора Николая II не являются подлинными. По его мнению, палачи полностью уничтожили их тела, и сейчас в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга находятся останки чужих людей.

В 1979 году общественность потрясла новость, что наконец-то под Екатеринбургом обнаружены останки Николая II, его супруги Александры Фёдоровны и их детей. И в 1998 году их доставили в Петербург, где с почестями похоронили. Милюков напомнил, что императорскую семью не просто зверски убили, но и затем несколько дней жгли тела и уничтожали кислотой. По мнению профессора, в Петербурге сейчас находятся останки кого-то из династии Виндзоров.

«Скорее всего, останки были истреблены. Неслучайно ведь церковь до сих пор не признаёт подлинности останков. Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье. Это могли быть какие-нибудь полузабытые ответвления, которые извлекли из склепа и выдали за Романовых», — отметил Милюков в материале «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что учёным просто нечего было находить. В Ганиной яме, по воспоминаниям местных жителей той поры, тела императорской семьи сжигались несколько дней после убийства, а значит вряд ли что-то осталось, кроме пепла.