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17 апреля, 07:42

«Скелеты предков из Англии»: Профессор раскрыл тайну останков семьи Николая II из Ганиной ямы

Профессор Милюков считает, что за Романовых выдали останки их предков в Англии

Семья последнего императора Российской империи. Обложка © Репродукция ТАСС

Семья последнего императора Российской империи. Обложка © Репродукция ТАСС

Профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков предположил, что найденные останки семьи российского императора Николая II не являются подлинными. По его мнению, палачи полностью уничтожили их тела, и сейчас в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга находятся останки чужих людей.

В 1979 году общественность потрясла новость, что наконец-то под Екатеринбургом обнаружены останки Николая II, его супруги Александры Фёдоровны и их детей. И в 1998 году их доставили в Петербург, где с почестями похоронили. Милюков напомнил, что императорскую семью не просто зверски убили, но и затем несколько дней жгли тела и уничтожали кислотой. По мнению профессора, в Петербурге сейчас находятся останки кого-то из династии Виндзоров.

«Скорее всего, останки были истреблены. Неслучайно ведь церковь до сих пор не признаёт подлинности останков. Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье. Это могли быть какие-нибудь полузабытые ответвления, которые извлекли из склепа и выдали за Романовых», — отметил Милюков в материале «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что учёным просто нечего было находить. В Ганиной яме, по воспоминаниям местных жителей той поры, тела императорской семьи сжигались несколько дней после убийства, а значит вряд ли что-то осталось, кроме пепла.

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Ранее Life.ru писал о бесценных и таинственных драгоценностях семьи Романовых, что с ними стало после революции 1917 года. Среди самых известных украшений — сапфировая тиара великой княгини Марии Павловны и большая бриллиантовая диадема императрицы Александры Фёдоровны.

Татьяна Миссуми
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