Мы не одни?! Признаки жизни найдены на планете в созвездии Льва

Учёные Кембриджского университета сделали важное открытие в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в созвездии Льва, обнаружив два органических соединения. Это открытие считается одним из самых убедительных доказательств существования внеземной жизни, сообщается на сайте университета, со ссылкой на статью в научном журнале Astrophysical Journal.

«На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы», — говорится в статье.

Исследования показали, что концентрация этих органических соединений на планете K2-18b значительно выше, чем на Земле — она превышает десять частиц на миллион, в то время как на нашей планете их менее одной частицы на миллион.

По оценке ученых, вероятность того, что найденные соединения возникли случайно, составляет всего 0,3 процента. Для того, чтобы результаты могли быть признаны научным открытием, этот показатель должен упасть ниже 0,00006 процента. Тем не менее, профессор Никку Мадхусудхан, участник исследования, подчеркнул, что, несмотря на «осторожный оптимизм» относительно полученных данных, астрономам необходимо собрать больше информации.

Это открытие подтвердило предположение о том, что такие соединения могут находиться в высокой концентрации на планетах типа гикеан — горячих космических телах с океанами на поверхности и водородной атмосферой, добавил Мадхусудхан.