Мы не одни?! Признаки жизни найдены на планете в созвездии Льва

Ранее Life.ru рассказал, что учёные нашли доказательства того, что жизнь после смерти существует. Несколько исследователей описали целых 70 случаев клинической смерти, после которой пациенты детально рассказывали о событиях в операционном зале. Три нейропсихолога из Нидерландов изложили свои доказательства в книге «The Self Does Not Die».