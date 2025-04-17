Победитель «Битвы экстрасенсов» связывает клиентов с «порчей» обетом на смерть четырёх родных
SHOT: Экстрасенс Шепс снимает порчу при согласии на смерть четырёх родственников
Александр Шепс. Фото © Telegram / Александр Шепс
Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс соглашается снимать с клиентов порчу только после подписания договора о согласии на смерть четверых человек и рода, рассказала SHOT одна из клиенток «медиума». Несмотря на жуткие условия, на сеанс к популярному «волшебнику зелёного забора» сейчас очередь из 30 тысяч человек.
Аудио © SHOT
За магический приём Шепс просит от 50 тысяч рублей и это без учёта дополнительных услуг. За любовный приворот по итогам сеанса придётся выложить ещё около 40 тысяч. А вот порчу, как отмечают его фанаты, экстрасенс снимает редко, и в этих случаях заставляет подписывать согласие на последствия — «договор с дьяволом» на смерть четырёх близких.
Шепс принимает в своей Мастерской Магии. Ещё одно условие — спиритические обряды, на которые у экстрасенса большой спрос, берёт только в определённые дни месяца. Но клиента месяцами ждут встречи с Шепсом и своими «мёртвыми родственниками».
Параллельно Шепс зарабатывает около 2 миллионов рублей в месяц на продаже различных «магических» атрибутов. Шоумен и медиум, ставший героем множества мемов, предлагает своим поклонникам пауков, осиновые колы и камни.