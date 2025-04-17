Победитель «Битвы экстрасенсов» связывает клиентов с «‎порчей» обетом на смерть четырёх родных

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс соглашается снимать с клиентов порчу только после подписания договора о согласии на смерть четверых человек и рода, рассказала SHOT одна из клиенток «медиума». Несмотря на жуткие условия, на сеанс к популярному «волшебнику зелёного забора» сейчас очередь из 30 тысяч человек.

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За магический приём Шепс просит от 50 тысяч рублей и это без учёта дополнительных услуг. За любовный приворот по итогам сеанса придётся выложить ещё около 40 тысяч. А вот порчу, как отмечают его фанаты, экстрасенс снимает редко, и в этих случаях заставляет подписывать согласие на последствия — «договор с дьяволом» на смерть четырёх близких.

Шепс принимает в своей Мастерской Магии. Ещё одно условие — спиритические обряды, на которые у экстрасенса большой спрос, берёт только в определённые дни месяца. Но клиента месяцами ждут встречи с Шепсом и своими «мёртвыми родственниками».