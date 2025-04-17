«Нет пищевых табу»: Звезда сериала «Стряпуха» раскрыла секрет точёной фигуры
Актриса Заболотная заявила, что не считает свою фигуру идеальной
Виктория Заболотная. Обложка © Kinopoisk
Актриса Виктория Заболотная, которая снялась в сериале «Стряпуха», поделилась секретами хорошей фигуры. Артистка отметила, что не считает её совершенной, но всегда работает над собой.
«Я, если честно, идеальной свою фигуру не считаю, есть и поидеальнее. Но, конечно, слежу за собой: стараюсь ходить в зал, когда получается. Предпочитаю кардиотренировки: бег, ходьбу», — подчеркнула артистка в беседе с Леди Mail.
Заболотная добавила, что не сидит на диетах. У актрисы, по её словам, нет пищевых табу. Артистка может позволить себе сладости и перекусы ночью, если поздно возвращается домой после спектаклей. Также Заболотная призналась, что никогда бы не рассталась со своими волосами. По её словам, это может произойти только, если актрисе предложат очень интересную роль.
А ранее актриса Александра Флоринская призналась, что сбросила 8 кг без диет. По словам любовницы Саши Белого из «Бригады», её секрет заключается в идеальной конституции тела при росте 180 сантиметров.