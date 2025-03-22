Любовница Саши Белого из «Бригады» раскрыла секрет стройной фигуры без диет

Актриса Александра Флоринская получила всероссийскую славу после съёмок в культовым сериале «Бригада», где исполнила роль любовницы Саши Белого (Сергей Безруков). Звезда покорила телезрителей не только актёрским талантом, но и стройной фигурой, которую сохранила даже после рождения третьего наследника.

А недавно Флоринская сбросила восемь кг, хотя до этого набрала всего пять килограммов лишнего веса. Она призналась в интервью Леди Mail, что никогда не сидела на диетах. Секрет стройной фигуры, по словам артистки, заключается в идеальной конституции тела при росте 180 сантиметров.

«Скинула даже больше запланированного, аж восемь кг. Далось мне это довольно легко: чуть больше занималась спортом, чуть меньше ела. В общем, подвигом со своей со стороны я это не считаю», — отметила Флоринская.