Минтруд нашёл новый способ борьбы с серой занятостью

Минтруд предложил внести в Трудовой кодекс России ещё восемь признаков трудовых отношений. Это необходимо для того, чтобы избежать путаницы с гражданско-правовыми делами и обеспечить более эффективные меры против неформальной занятости. Об этом сообщает издание РБК после изучения проекта поправок в ТК.

К новым признаками трудовых отношений хотят отнести:

Устойчивый и стабильный характер отношений, подчинённость и зависимость труда Наличие дополнительных гарантий работнику Выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя Интегрированность работника в организационную структуру работодателя Признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск Оплату работодателем командировочных расходов Периодические выплаты работнику являются для него единственным и (или) основным источником доходов «Другие признаки, характерные для трудовых отношений»

Авторы проекта убеждены, что данное нововведение не только улучшит эффективность действующих механизмов защиты трудовых прав, но и «способствует достижению экономических интересов государства». Это связано с увеличением налоговых поступлений и других обязательных платежей от работодателей. В пояснительной записке к документу отмечается, что проблема уклонения работодателей от официального оформления трудовых отношений для экономии средств по-прежнему остаётся актуальной. В 2024 году Роструд зафиксировал более 800 тысяч подобных случаев.