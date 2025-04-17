Минтруд нашёл новый способ борьбы с серой занятостью
РБК: Минтруд дополнит ТК восемью новыми признаками трудовых отношений
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Минтруд предложил внести в Трудовой кодекс России ещё восемь признаков трудовых отношений. Это необходимо для того, чтобы избежать путаницы с гражданско-правовыми делами и обеспечить более эффективные меры против неформальной занятости. Об этом сообщает издание РБК после изучения проекта поправок в ТК.
К новым признаками трудовых отношений хотят отнести:
- Устойчивый и стабильный характер отношений, подчинённость и зависимость труда
- Наличие дополнительных гарантий работнику
- Выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя
- Интегрированность работника в организационную структуру работодателя
- Признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск
- Оплату работодателем командировочных расходов
- Периодические выплаты работнику являются для него единственным и (или) основным источником доходов
- «Другие признаки, характерные для трудовых отношений»
Авторы проекта убеждены, что данное нововведение не только улучшит эффективность действующих механизмов защиты трудовых прав, но и «способствует достижению экономических интересов государства». Это связано с увеличением налоговых поступлений и других обязательных платежей от работодателей. В пояснительной записке к документу отмечается, что проблема уклонения работодателей от официального оформления трудовых отношений для экономии средств по-прежнему остаётся актуальной. В 2024 году Роструд зафиксировал более 800 тысяч подобных случаев.
Ранее в Минтруд была направлена инициатива по поводу введения дополнительной недели оплачиваемую отпуска для сотрудников, которые бросят курить. С таким предложением выступил руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. На данный момент вредная привычка работников обходится компаниям в 443 млрд рублей.