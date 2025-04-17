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17 апреля, 07:42

Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречу с посланниками Трампа

Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров прибыли в Париж на встречу с госсекретарём США Марко Рубио и спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Ермак заявил, что делегация Украины также встретится с представителями «коалиции желающих и способных обеспечить безопасность», в частности из Франции, Германии и Великобритании».

Макрон примет посланников Трампа Уиткоффа и Рубио во Франции 17 апреля
Макрон примет посланников Трампа Уиткоффа и Рубио во Франции 17 апреля

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что рабочий визит в Париж нанесут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Посланники из Вашингтона собираются провести переговоры по завершению украинского конфликта, Ирану и пошлинам США.

Александра Вишнякова
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