Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречу с посланниками Трампа
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров прибыли в Париж на встречу с госсекретарём США Марко Рубио и спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Ермак заявил, что делегация Украины также встретится с представителями «коалиции желающих и способных обеспечить безопасность», в частности из Франции, Германии и Великобритании».
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что рабочий визит в Париж нанесут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Посланники из Вашингтона собираются провести переговоры по завершению украинского конфликта, Ирану и пошлинам США.