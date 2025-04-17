Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречу с посланниками Трампа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров прибыли в Париж на встречу с госсекретарём США Марко Рубио и спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Ермак заявил, что делегация Украины также встретится с представителями «коалиции желающих и способных обеспечить безопасность», в частности из Франции, Германии и Великобритании».