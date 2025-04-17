Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:24

«Привыкаешь»: Экс-участник Black Star раскрыл, почему всегда носит тёмные очки

Рэпер Doni рассказал, что носит тёмные очки из-за света софитов на мероприятиях

Рэпер Doni. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doni.blackstar

Рэпер Doni. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doni.blackstar

Рэпер Doni (Достонбек Исламов) не видит свой обычный день без тёмных очков, которые называет «шторами». Артист рассказал, какие ещё аксессуары предпочитает носить ежедневно и не может выйти без них в свет.

«У меня их [очков] несколько. Не важно, жара или холод, зима или осень, темно или не темно, я всегда стараюсь быть в очках. Мы часто бываем на мероприятиях: вспышки, свет софитов — в очках быть обязательно, и к этому привыкаешь. Без них я себя уже не представляю», — пояснил рэпер в беседе с Леди Mail.

Кроме того, Doni носит часы. По его словам, этот аксессуар должен быть у него всегда, несмотря на то, что время он обычно смотрит в телефоне. Исполнитель признался, что без часов чувствует себя лёгким и каким-то «голым».

Напомним, рэпер Doni был участников лейбла Black Star. Артист известен по совместной с Тимати песне под названием «Борода» и фиту с Натали «Ты такой». В 2020 году Doni покинул коллектив и стал резидентом Rocket Records.

«А все видят это фото?» Фанаты ужаснулись новому образу актрисы Дарьи Мороз
«А все видят это фото?» Фанаты ужаснулись новому образу актрисы Дарьи Мороз

А ранее рэпер Doni рассказал, что стало с их дружбой с Тимати после ухода из Black Star. По словам артиста, с Тимуром Юнусовым они остались в хороших отношениях.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar