«Привыкаешь»: Экс-участник Black Star раскрыл, почему всегда носит тёмные очки

Рэпер Doni (Достонбек Исламов) не видит свой обычный день без тёмных очков, которые называет «шторами». Артист рассказал, какие ещё аксессуары предпочитает носить ежедневно и не может выйти без них в свет.

«У меня их [очков] несколько. Не важно, жара или холод, зима или осень, темно или не темно, я всегда стараюсь быть в очках. Мы часто бываем на мероприятиях: вспышки, свет софитов — в очках быть обязательно, и к этому привыкаешь. Без них я себя уже не представляю», — пояснил рэпер в беседе с Леди Mail.

Кроме того, Doni носит часы. По его словам, этот аксессуар должен быть у него всегда, несмотря на то, что время он обычно смотрит в телефоне. Исполнитель признался, что без часов чувствует себя лёгким и каким-то «голым».

Напомним, рэпер Doni был участников лейбла Black Star. Артист известен по совместной с Тимати песне под названием «Борода» и фиту с Натали «Ты такой». В 2020 году Doni покинул коллектив и стал резидентом Rocket Records.