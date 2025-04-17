Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 апреля, 08:40

«Быстрее ВСУшников»: Командир-мексиканец бросил украинских солдат умирать и дал дёру

Боец РФ: Мексиканский наёмник ВСУ бросил украинских солдат умирать и сбежал

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Наёмник из Мексики, воевавший на стороне ВСУ, испугался наступления российских войск в Красногоровке в ДНР и сбежал, оставив под огнём своих подчинённых, среди которых были одни украинцы. О показательном случае вспомнил командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным Саб.

«Наёмники в населённом пункте Красногоровка (ДНР — прим. Life.ru) были. У них, как правило, самый старший (командир группы — прим. Life.ru) — наёмник. В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять ВСУшников. Вот этот мексиканец, он убежал»,рассказал военнослужащий РИА «Новости».

По его словам, мексиканский командир должен был держать оборону вместе со своими подчинёнными, но когда стала очевидна неизбежность поражения, то он сбежал, не отдав приказ к отступлению другим. Оставшиеся бойцы ВСУ были ликвидированы ВС РФ, выжил только один – он был взят в плен. Военный также рассказал, что это рядовая ситуация, когда украинцами командуют наёмники. Последние приезжают на Украину, думая, что их ждёт сладкая жизнь, пока не столкнутся с мощью Армии России.

«После того, как они [наёмники] с нами сталкивается, мы убираем, ликвидируем, так скажем, пару человек из их группы, и они сразу же начинают убегать. Они бегут ещё быстрее самих ВСУшников», — поделился Саб.

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Ранее сообщалось, что арабы-наёмники принимают участие в вооружённых столкновениях на стороне Вооружённых сил Украины в Угледаре Донецкой Народной Республики. Житель этого населённого пункта по имени Виктор рассказал, что лично наблюдал побег этих легионеров от БПЛА.

Татьяна Миссуми
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