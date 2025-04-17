Наёмник из Мексики, воевавший на стороне ВСУ, испугался наступления российских войск в Красногоровке в ДНР и сбежал, оставив под огнём своих подчинённых, среди которых были одни украинцы. О показательном случае вспомнил командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным Саб.

«Наёмники в населённом пункте Красногоровка (ДНР — прим. Life.ru) были. У них, как правило, самый старший (командир группы — прим. Life.ru) — наёмник. В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять ВСУшников. Вот этот мексиканец, он убежал», — рассказал военнослужащий РИА «Новости».

По его словам, мексиканский командир должен был держать оборону вместе со своими подчинёнными, но когда стала очевидна неизбежность поражения, то он сбежал, не отдав приказ к отступлению другим. Оставшиеся бойцы ВСУ были ликвидированы ВС РФ, выжил только один – он был взят в плен. Военный также рассказал, что это рядовая ситуация, когда украинцами командуют наёмники. Последние приезжают на Украину, думая, что их ждёт сладкая жизнь, пока не столкнутся с мощью Армии России.

«После того, как они [наёмники] с нами сталкивается, мы убираем, ликвидируем, так скажем, пару человек из их группы, и они сразу же начинают убегать. Они бегут ещё быстрее самих ВСУшников», — поделился Саб.