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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 05:13

Арабы-наёмники замечены в рядах ВСУ во время боевых действий в Угледаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Арабы-наёмники принимают участие в вооружённых столкновениях на стороне Вооружённых сил Украины в Угледаре Донецкой Народной Республики. Житель этого населённого пункта по имени Виктор рассказал, что лично наблюдал таких легионеров.

«Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове», — вспомнил Виктор во время беседы с корреспондентом РИА «Новости».

По словам гражданского, в момент его встречи с наёмниками над ними пролетал дрон. Арабские боевики спрятались от БПЛА под деревом и начали перекрикиваться, правда, о чём Виктор не понял, потому что говорили они на арабском языке. Он также заметил, что жители Угледара обладали более чётким пониманием боевой обстановки в округе, чем сами наёмники.

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Ранее Life.ru писал, что суд назначил 72-летнему пенсионеру из США Стивену Хаббарду 6 лет и 10 месяцев колонии. Его обвиняли в участии в конфликте в качестве наёмника ВСУ на стороне Украины. Мужчина признал свою вину. А 20-летнему наёмнику из Литвы Томасу Валентелису не так повезло. Он был ликвидирован во время своего первого боевого задания в рядах ВСУ в Купянске.

Андрей Бражников
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