Арабы-наёмники принимают участие в вооружённых столкновениях на стороне Вооружённых сил Украины в Угледаре Донецкой Народной Республики. Житель этого населённого пункта по имени Виктор рассказал, что лично наблюдал таких легионеров.

«Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове», — вспомнил Виктор во время беседы с корреспондентом РИА «Новости».

По словам гражданского, в момент его встречи с наёмниками над ними пролетал дрон. Арабские боевики спрятались от БПЛА под деревом и начали перекрикиваться, правда, о чём Виктор не понял, потому что говорили они на арабском языке. Он также заметил, что жители Угледара обладали более чётким пониманием боевой обстановки в округе, чем сами наёмники.