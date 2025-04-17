Александр Овечкин
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Регион
17 апреля, 08:35

На Украине помечтали о совместном с США контроле над Запорожской АЭС

Галущенко: Киев хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США

Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Киев хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он считает, что для реализации «масштабных проектов» вместе с Вашингтоном на украинской земле потребуется большое количество электроэнергии.

«Она (АЭС) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идёт об экспорте электроэнергии», — передаёт его слова «Укринформ».

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И буквально сегодня утром ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Беспилотник противника был нейтрализован всего в 300 метрах от территории станции, вблизи корпуса «Г», где расположен уникальный полнофункциональный тренажёр реакторного зала.

Александра Вишнякова
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