На Украине помечтали о совместном с США контроле над Запорожской АЭС
Галущенко: Киев хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США
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Киев хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он считает, что для реализации «масштабных проектов» вместе с Вашингтоном на украинской земле потребуется большое количество электроэнергии.
«Она (АЭС) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идёт об экспорте электроэнергии», — передаёт его слова «Укринформ».
И буквально сегодня утром ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Беспилотник противника был нейтрализован всего в 300 метрах от территории станции, вблизи корпуса «Г», где расположен уникальный полнофункциональный тренажёр реакторного зала.