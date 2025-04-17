На Украине помечтали о совместном с США контроле над Запорожской АЭС

Киев хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он считает, что для реализации «масштабных проектов» вместе с Вашингтоном на украинской земле потребуется большое количество электроэнергии.

«Она (АЭС) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идёт об экспорте электроэнергии», — передаёт его слова «Укринформ».