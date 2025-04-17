Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 07:57

ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС

Обложка © Telegram/ ЗАЭС Официально

Обложка © Telegram/ ЗАЭС Официально

Беспилотник ВСУ был нейтрализован всего в 300 метрах от территории Запорожской АЭС, вблизи корпуса «Г», где расположен уникальный в мире полнофункциональный тренажёр реакторного зала. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, были оперативно проинформированы о произошедшем.

«Подобные атаки со стороны ВСУ являются прямым нарушением семи основополагающих принципов ядерной безопасности, а также пяти специальных принципов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ и озвученных на заседании Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении пресс-службы станции.

Ракеты у атомных реакторов: Новая тактика маскировки ВСУ грозит новым Чернобылем
Ракеты у атомных реакторов: Новая тактика маскировки ВСУ грозит новым Чернобылем

Напомним, что на днях украинские войска, игнорируя достигнутые договорённости, уже атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Кроме того, украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar