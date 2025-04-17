ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ был нейтрализован всего в 300 метрах от территории Запорожской АЭС, вблизи корпуса «Г», где расположен уникальный в мире полнофункциональный тренажёр реакторного зала. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, были оперативно проинформированы о произошедшем.