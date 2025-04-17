ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
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Беспилотник ВСУ был нейтрализован всего в 300 метрах от территории Запорожской АЭС, вблизи корпуса «Г», где расположен уникальный в мире полнофункциональный тренажёр реакторного зала. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, были оперативно проинформированы о произошедшем.
«Подобные атаки со стороны ВСУ являются прямым нарушением семи основополагающих принципов ядерной безопасности, а также пяти специальных принципов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ и озвученных на заседании Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении пресс-службы станции.
Напомним, что на днях украинские войска, игнорируя достигнутые договорённости, уже атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Кроме того, украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии.