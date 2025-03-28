«Это ненаучная фантастика!» Главу Росатома повеселили мечты Трампа о Запорожской АЭС
Глава Росатома назвал ненаучной фантастикой передачу ЗАЭС под управление США
Глава Росатома Алексей Лихачёв исключил передачу Запорожской АЭС под управление США, назвав такое развитие событий ненаучной фантастикой. Своё мнение он высказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
Лихачёв назвал ненаучной фантастикой передачу ЗАЭС под управление США. Видео © Телеграм / Юнашев LIVE
«Это ненаучная фантастика. Слушайте, ну это наш объект, находящийся на нашей территории, на нём работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?» — сказал в ответ глава Росатома, которого заметно повеселил данный вопрос.
Ранее Life.ru узнал, что американский президент Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Взамен он пообещал Киеву поддержку в управлении этими станциями. Однако впоследствии выяснилось, что интерес Белого дома к Запорожской АЭС может быть вызван не столько заботой о безопасности, сколько стремлением заполучить ценные редкоземельные металлы. Позже на ЗАЭС напомнили Трампу об истинном владельце атомной станции.
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