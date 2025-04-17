Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:31

Пилоты российского самолёта увидели НЛО в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты рейса Новый Уренгой — Москва заметили НЛО

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пилоты самолёта авиакомпании «Ямал» зафиксировали в небе неопознанный летающий объект. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 15 апреля, когда Airbus A320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Пролетая в районе Шереметьево, экипаж заметил в небе шарообразный объект зелёного цвета.

Согласно сообщению, НЛО находился примерно на 300 метров выше высоты полёта самолёта. При этом разрешение на использование воздушного пространства в данной зоне не выдавалось. О наблюдении незамедлительно проинформировали подразделения противовоздушной обороны.

В ЦРУ утверждают, что советские солдаты после встречи с НЛО превратились в камень
В ЦРУ утверждают, что советские солдаты после встречи с НЛО превратились в камень

А ранее пилоты самолёта «Россия» увидели НЛО в небе вблизи Владимира. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Экипаж рейса рассказывает, что они наблюдали белый шар-зонд на удалении 20 километров выше высоты полёта.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Интересное
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar