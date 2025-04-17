Пилоты российского самолёта увидели НЛО в небе над Москвой

Пилоты самолёта авиакомпании «Ямал» зафиксировали в небе неопознанный летающий объект. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 15 апреля, когда Airbus A320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Пролетая в районе Шереметьево, экипаж заметил в небе шарообразный объект зелёного цвета.

Согласно сообщению, НЛО находился примерно на 300 метров выше высоты полёта самолёта. При этом разрешение на использование воздушного пространства в данной зоне не выдавалось. О наблюдении незамедлительно проинформировали подразделения противовоздушной обороны.